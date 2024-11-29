Son dakika | Antalya'da korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

29 Kasım 2024 22:23 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 23:52

Son dakika: Antalya'da deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen bilgilere göre 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar hissedilen sarsıntı sonrası kısa süreli panik yaşadı.

Antalya​'da merkez üssü Gazipaşa​ ilçesi olan bir deprem​ oldu. Sarsıntının verilerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı. Saat 22.13'teki deprem kısa süreli panik​ oluşturdu. 4.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 34 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin Konya, Isparta, Mersin ve Karaman'da da vatandaşlar tarafından hissedildiği belirtildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken derinliğini 9.8 olarak kayıtlara geçti.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.

AFAD​'DAN AÇIKLAMA

AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bildirimi olmadığını belirterek saha taramalarının sürdüğünü duyurdu. Ayrıca Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.