Son dakika | Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi

04 Aralık 2024 12:23 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:05

Son dakika: AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

Son dakika haberine göre Antalya​'nın Gazipaşa ilçesinde deprem​ meydana geldi. 4.6 büyülüğünde meydana gelen depremin derinliği 5.1 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Valiliği depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın yapılmadığı ve saha taramalarının da devam ettiği ifade edildi:

"Saat 12.09'da Gazipaşa - Alanya İlçelerimizin yaklaşık 58 km. açıklarında Akdenizde 4.6 MW* büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 AÇM ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."