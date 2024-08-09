Son dakika | Antalya'da şiddetli deprem: AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:17
Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 11 km atlında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre; Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilere göre; saat 10.38'de gerçekleşen deprem yerin 11 kilometre altında meydana geldi.
DÜN DE SALLANMIŞTI
Dün yine Kaş açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Saat 20.07'deki sarsıntıya ilişkin Kandiili Rasathanesi verileri açıklamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com