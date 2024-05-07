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Son dakika! Antalya'daki teleferik kazasında iddianame hazır! İstenen cezalar belli oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TRT Haber
07 May 2024 08:36 - Güncelleme : 07 May 2024 08:36
Son dakika! Antalya&#039;daki teleferik kazasında iddianame hazır! İstenen cezalar belli oldu

Son dakika haberi... Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı. 12 şüpheli için istenen cezalar belli oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayı inceleyen Cumhuriyet Savcılığı, davaya yönelik iddianamesini hazırladı.

27 YIL HAPİS İSTEMİ

TRT Haber'in haberine göre, iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer alırken sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: TRT Haber
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