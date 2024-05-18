Son dakika! Askeri araç kaza yaptı: 6'sı ağır 11 askerimiz yaralandı

18 May 2024 14:15 - Güncelleme : 18 May 2024 14:45

Van'ın Başkale ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada; İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi kazaya karıştı.

Aracın devrilerek yoldan çıktığı kazada; 11 askerimiz yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 ASKERİMİZİN DURUMU AĞIR

Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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