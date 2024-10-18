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Son dakika | Askeri araç şarampole yuvarlandı, 6 asker yaralandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:58
Son dakika | Askeri araç şarampole yuvarlandı, 6 asker yaralandı

Son dakika haberi: Bilecik'te jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 askerimiz yaralandı. Yaralı askeri personelimiz yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haberine göre Söğüt-İnhisar kara yolunda seyir halinde bulunan İnhisar İlçe Jandarma​ Komutanlığına bağlı askeri araç​, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Yaşanan kazada 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay 6 kişi yaralandı.

Son dakika | Askeri araç şarampole yuvarlandı, 6 asker yaralandı - 1. Resim

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Bozüyük 4'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Son dakika | Askeri araç şarampole yuvarlandı, 6 asker yaralandı - 2. Resim

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi süren 4 askeri ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aylin18 Ekim 2024 10:57

Allah sağ olsun onlara inşallah çok ağır olmaz umarım

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