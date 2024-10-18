Son dakika | Askeri araç şarampole yuvarlandı, 6 asker yaralandı

18 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:58

Son dakika haberi: Bilecik'te jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 askerimiz yaralandı. Yaralı askeri personelimiz yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberine göre Söğüt-İnhisar kara yolunda seyir halinde bulunan İnhisar İlçe Jandarma​ Komutanlığına bağlı askeri araç​, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Yaşanan kazada 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay 6 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Bozüyük 4'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi süren 4 askeri ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, geçmiş olsun dileklerini iletti.