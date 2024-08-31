Son dakika | Atatürk'e ve CHP'lilere küfürler savurmuştu! Burak Keleş yakalandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Ağustos 2024 01:08 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 01:17
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden Atatürk'e ve CHP'ye oy verenlere yönelik hakaretler savuran Burak Keleş'in yakalandığını duyurdu. Keleş'in paylaşımlarına tepki yağmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı