Son dakika | Avcılar'da bir kız yurdunda yangın

Son dakika haberi: İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir kız yurdunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yurtta kalan öğrenciler hemen tahliye edildi.

Avcılar Üniversite Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında 4 katlı özel bir kız yurdunda yangın çıktı. Elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle başladığı belirtilen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YARALANMA VEYA ZEHİRLENME YOK

Tedbiren yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma veya zehirlenme olmadığı öğrenildi. Kısa süreli panik yaşanan yurtta ise elektrik idaresine bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.