Son dakika | Avcılar'da metrobüs yangını! İşte ilk görüntüler

24 Ekim 2024 08:23 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:38

Son dakika haberine göre Avcılar'da sabah saatlerinde bir metrobüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede metrobüsü sardı. Yolcular araçtan tahliye edilirken, kontrol altına alınan yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Avcılar​'da sabah saatlerinde bir metrobüste bilinmeyen bir sebeple yangın​ çıktı. Dumanlar kısa sürede metrobüsü sararken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Avcılar metrobüs​ durağında, bir metrobüsün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi.

Vatandaşlar metrobüsten tahliye edilirken, otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle görevliler olaya müdahale etti. Küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Yangın sonrasında metrobüs güvenli alana alınırken, dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.