Son dakika | Avukatlık reklam yasağında değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre avukatların reklam niteliğini taşımayacak şekilde görsel araçları çevrimiçi olarak bir kere paylaşabilir. Reklam yasağına uymayanlara baro tarafından re’sen disiplin soruşturması açılacak.
9 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, avukatların mesleki faaliyetlerine yönelik reklam yasağına dair düzenlemeler güncellendi.
Değişiklikler, stajyer avukatların tanımı, avukatların mesleki görüşme şartları, büro yapısı ve bağımsızlığı, tabelaların kullanımı, basılı ve elektronik belgelerde yer alabilecek bilgiler, yazılı, işitsel, görsel ve çevrimiçi iletişim araçlarının kullanımı gibi konular Resmi Gazete'de yer aldı.
REKLAM YASAĞINA UYMAYANLARA SORUŞTURMA...
Avukatların reklam yasağını ihlal etmeleri halinde disiplin soruşturması açılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını öngören düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni yönetmelikle beraber, reklâm yasağının ihlal edildiği kanaatine varılması hâlinde Baro Yönetim Kurulunun kovuşturma açılması kararı verebileceği, reklâm yasağı ihlali nedeniyle yaptırım uygulanabileceği belirtildi.