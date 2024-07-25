Son dakika | Aydın açıklarında deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

25 Temmuz 2024 19:00 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:07

Ege Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD, depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer vermedi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...