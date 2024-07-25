Son dakika | Aydın açıklarında deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 19:00 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:07
Son dakika haberi... Aydın Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Ege Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
AFAD, depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer vermedi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com