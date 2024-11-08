Son dakika | Aydın'da deprem! AFAD verileri açıkladı 

08 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:49

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Japon deprem uzmanı Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı: Risk yok denecek kadar az

Japon deprem uzmanı Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı: Risk yok denecek kadar az

Son dakika haberine göre, Aydın açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası açıklarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER