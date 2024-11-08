Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Aydın'da deprem! AFAD verileri açıkladı 

Son dakika | Aydın'da deprem! AFAD verileri açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:49
Son dakika | Aydın&#039;da deprem! AFAD verileri açıkladı 

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. 

Son dakika haberine göre, Aydın açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası açıklarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika | Aydın'da deprem! AFAD verileri açıkladı  - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...