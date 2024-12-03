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Son Dakika | Aydın'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:14
Son Dakika | Aydın&#039;da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakiika haberine göre Aydın'da deprem meydana geldi. Germencik ilçesinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem sonrası açıklama yaptı.

AFAD​, Aydın​'ın Germencik​ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem​ olduğunu duyurdu. Deprem saat 19.51'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının derinliği 8.99 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi sarsıntıyı 3,9 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlar tarafından kısa süreli hissedilen orta şiddetteki sarsıntı tedirginlik oluşturdu.

Son Dakika | Aydın'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirimi yapılmadı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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