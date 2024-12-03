Son Dakika | Aydın'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

03 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:14

Son dakiika haberine göre Aydın'da deprem meydana geldi. Germencik ilçesinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem sonrası açıklama yaptı.