Son dakika | Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:33
Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Mahkeme, 18 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan’ın içerisinde bulunduğu 18’i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam eden duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Mahkeme, 18 tutukluğu sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmetti.
Duruşma 11 Ekim 2024 tarihine ertelendi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı