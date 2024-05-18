Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 8 oldu

18 May 2024 12:12 - Güncelleme : 18 May 2024 12:16

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" denildi.

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