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Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 8 oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 12:12 - Güncelleme : 18 May 2024 12:16
Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 8 oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındığını duyurdu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 8 oldu. 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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