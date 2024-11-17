Son Dakika | Bağcılar'da polise saldıran teröristler yakalandı

Bağcılar​'da dün akşam saatlerinde Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak’ta maskeli bir grup, yolu çöp konteyneri ile kapatıp izinsiz gösteri yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibinin aracına şüpheliler taş attı. Aracın camı kırılırken, saldırganlar ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü​ saldırganlardan 3 kişinin yakalandığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

"16.11.2024 tarihi saat 21.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesinde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine derhal olay yerine intikal edildi. Şüpheli şahısların slogan atarak çöp konteynırlarını yaktığı ve ellerinde molotof olduğu anlaşıldı Yasadışı eylemi yaptığı belirlenen F.İ.(27), F.İ.(18), Y.İ.(18) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara ait dijital materyallere ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri ve diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."