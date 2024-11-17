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Son Dakika | Bağcılar'da polise saldıran teröristler yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 18:15 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:23

Son dakika: Bağcılar'da terör propagandası yaparak izinsiz gösteri düzenleyen ve molotof kokteyli ile polis aracına saldıran gruptaki üç terör sempatizanı yakalandı.

Bağcılar​'da dün akşam saatlerinde Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak’ta maskeli bir grup, yolu çöp konteyneri ile kapatıp izinsiz gösteri yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibinin aracına şüpheliler taş attı. Aracın camı kırılırken, saldırganlar ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü​ saldırganlardan 3 kişinin yakalandığını söyledi.

Son Dakika | Bağcılar'da polise saldıran teröristler yakalandı - 1. Resim

3 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

"16.11.2024 tarihi saat 21.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesinde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine derhal olay yerine intikal edildi. Şüpheli şahısların slogan atarak çöp konteynırlarını yaktığı ve ellerinde molotof olduğu anlaşıldı  Yasadışı eylemi yaptığı belirlenen F.İ.(27), F.İ.(18), Y.İ.(18) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara ait dijital materyallere ve 1 adet balistik yeleğe el konuldu.   Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri ve diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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Kaynak: tgrthaber.com
bağcılaristanbul emniyet müdürlüğü

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