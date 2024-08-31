Son dakika | Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gece yarısı silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

31 Ağustos 2024 05:25 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 05:46

Bahçelievler'de dehşet! Cadde ortasında infaz ettiler ölü ve yaralılar var

Bahçelievler'de dehşet! Cadde ortasında infaz ettiler ölü ve yaralılar var

Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne acil bölümden giren kişiler silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi yaralandı. Hastanenin binasına ve ambulansa da kurşunlar isabet etti. Bölgedeki polisler olaya müdahale etti ilk incelemeler sürüyor.

Saldırganların kurşunlarıyla ilk belirlemelere göre hastane jandarması, hastane polisi, güvenlik görevlisi ve hastanede bulunan vatandaşlar vuruldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde hastanede yapıldı.

Saldırıyı kimlerin ne amaçla düzenlediği henüz bilinmiyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.