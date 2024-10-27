Son dakika | Balıkesir'de deprem: AFAD ilk verileri duyurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Ekim 2024 12:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:19
Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.
Son dakika haberine göre Balıksir'in Bigadiç ilçesinde deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklarken, derinliği 12.58 kilometre olarak kaydedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR KAYDEDİLMEDİ
Sarsıntının ardından olumsuz herhangi bir ihbar kaydedilmedi.
Kaynak: Tgrthaber.com