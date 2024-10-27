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Son dakika | Balıkesir'de deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Ekim 2024 12:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:19
Son dakika | Balıkesir&#039;de deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

Son dakika haberine göre Balıksir'in Bigadiç ilçesinde deprem​ oldu. AFAD​ depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklarken, derinliği 12.58 kilometre olarak kaydedildi. 

OLUMSUZ BİR İHBAR KAYDEDİLMEDİ

Sarsıntının ardından olumsuz herhangi bir ihbar kaydedilmedi. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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