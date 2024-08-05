Son dakika | Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile görüşecek

05 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:59

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a geçtiğimiz günlerde erişim engeli geldi. Platformun ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor. Engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor. Instagram'ın ne zaman açılacağı merak

edilirken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"OLUMLU GELİŞMELERİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun saat 13'te Instagram yetkilileri ile görüşeceği öğrenildi. Konuya ilişkin Bakan Uraloğlu, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

"GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDİKLERİNDE YASAK KALACAK!"

Öte yandan Bakan Ulraoğlu, geçtiğimiz günlerden Instagram'a getirilen erişim yasağıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Uyarıları dikkate almadıkları belirten Bakan Ulraoğlu, karşılık alamadıkları için erişim engeli getirdiklerini aktarmıştı. Bakan Uraloğlu ayrıca gereklilikleri yerine getirdiklerinde yasağı kaldıracağını belirtmişti.