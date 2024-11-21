Son dakika | Bakan Ali Yerlikaya rekor diyerek duyurdu! "Bir seferde ele geçirilen en yüksek..."

21 Kasım 2024 13:28 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:55

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın İstanbul'da 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini açıkladı. Yerlikaya, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 23 ilde zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-49 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK!

Yakalanan 58 şüpheliden 40'ının tutuklandığını 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 bin 835 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

'REKOR' DİYEREK DUYURDU

İstanbul​ İl Jandarma​ Komutanlığınca yapılan operasyonda 34 milyon 270 bin adet uyuşturucu hap yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu"