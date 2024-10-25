Son dakika | TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında an be an yaşananlar! Bakan Yerlikaya dakika dakika açıkladı

25 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:29

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya TUSAŞ'a yapılan saldırıyı dakika dakika anlattı. Bakan Yerlikaya, ''Yaralılardan 8'inin tedavisi devam ediyor. Hepsinin durumu ve moralleri iyi. Rehine olayı yaşanmadı.'' dedi. Ayrıca saldırıyla ilgili 174 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ​'a yapılan hain terör saldırısında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Tedavisi devam eden 8 yaralının durumu iyi." dedi.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hastanelerdeki tedavi sürecinde 112'den buraya hızlı şekilde getirilmesine büyük titizlikle, özenle destek olan, başhekimlerimizden tüm sağlık çalışanlarınıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var.

Yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız ki o da şehit oluyor. Yaralı olmasına rağmen karşısındakine ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda, daha önceki bu nevi saldırılardan biliyoruz, üzerinde önemli miktarda plastik patlayıcı var.

JANDARMA 10 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİ

Bu patlama hadisesinden sonra yani 15.30'dan sonra 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte bizim jandarma özel harekatımız oraya geliyor. Yani saldırıdan 14 dakika sonra. Oraya ilk müdahale 2 zırhlı araç ve jandarmamız tarafından yapılıyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat birimlerimiz oraya hareket ediyor.

Jandarma Genel Komutan Yardımcı, Emniyet Genel Müdürümüz, iki bakan yardımcımız oraya en kısa sürede 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor. Başta İHA olmak üzere eylemin olduğu yer hava unsurlarımız oraya gönderiliyor.

15.30 evet kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha edip patlattıktan sonra 15.52'de bir zırhlı araç 17 polis özel harekat birimimiz nizamiyeye en yakın olan akademi binasına erkek teröristin girdiğini bildiği için oraya giriyor. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler, kapı var.

REHİN İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor. Shortland 60-70 km. hızla turnikelere geliyor, oraya patlatarak cama giriyor. Elindeki çelik koruyucu kalkanlarla birlikte 17 özel harekat giriyor. Terörist 2 el bombası atıyor. Arkadaşlarımız hazırlıkla. İki arkadaşımız, özel harekat polisimiz hafif yaralanıyor. Terörist bina içinde yukarı doğru kaçıyor. Arkadaşlarımız temkinli, orada çatışma başlıyor.

ERKEK TERÖRİST 49 DAKİKA SONRA KENDİNİ PATLATTI

Hiçbir şekilde içeride akademinin içerisinde rehin olayı yaşanmamıştır, net, açık. Eğer biz içeriye bu şekilde girmekte geç kalsaydık Allah muhafaza bunları konuşuyor olabilirdik. Orada benim polis özel harekatımın doğru karar vermesi, cesareti, hiçbir şekilde arkadaşlarımızın rehin alınmayla ilgili bir olay yaşatmamıştır.

Panikleyen terörist ikinci, üçüncü kata çıkıyor, bağışlayın beni tuvalete sığınıyor, sıkışıp kalıyor. 16.40'da buradan çıkış olmayacağını bildiği için. Kendini orada patlatıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDE MERMİ YARASI YOK

Biz bütün bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. 15.26 nizamiyeye gelip araçtan inip saldırı başlıyor. 16.40 özel harekat sıkıştırdı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası yok, hiçbir jandarmamda bir mermi yarası yok. Camın patlamasından kırıklardan hafif yaralanmalar hariç. Herhangi bir yaralanma olmaksızın teröristi bu kadar kısa süre içerisinde böyle çok az denebilecek zayiatla, özel harekatımızın yeteneğini, cesaretini ve azmini gösteriyor. Jandarma özel harekatımız orada vatandaşlarımızın ve oradaki çalışanlarımızın sahipsiz olmadığını geliyor. Oraya 730 arkadaşımız 20 dakika içinde geliyor.

GÜÇLERİMİZ 15.52'DE TESİSE GİRDİ

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzülerek şunu gördüm. Terörist sayısı ile ilgili farklı rakamlar verdiler. Biz ilk yaşadığımız an doğru ve hakikatli bilgileri basamak basamak sizlere verdik. Israrla arkadaşlarımıza dedim ki 'arayın biri kadın biri erkek' dedim. Paylaşımlarımda yetkili olanların dışında lütfen açıklamalara itibar etmeyiniz. Yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara benim milletimi, kamuoyunu lütfen yanıltmayın diyoruz.

Jandarmamızı tebrik ediyorum, polisimizi tebrik ediyorum. Akademi binasının içine giriş 15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim kararlılığımız olabilecek en az zayiatla başarmış olduk.