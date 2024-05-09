Son dakika! Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama

09 May 2024 15:33 - Güncelleme : 09 May 2024 15:45

İsrailli Bakanının söylemlerinin gerçekle hiç bir ilgisi olmadığını aktaran Bakan Bolat, "İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

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