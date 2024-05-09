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Son dakika! Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 15:33 - Güncelleme : 09 May 2024 15:45
Son dakika! Bakan Bolat&#039;tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama

Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına 'hayal ürünü' dedi ve tepki gösterdi.

İsrailli Bakanının söylemlerinin gerçekle hiç bir ilgisi olmadığını aktaran Bakan Bolat, "İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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