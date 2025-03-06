Son dakika | Bakan Fidan'dan AB'ye açık mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye'nin katılımı ile mümkün

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistanlı mevkidaşı ile yaptığı ortak basın açıklamasında "(Avrupa'nın) Sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radma Ankara'da Bakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

BAKAN FİDAN'DAN GAZZE VE FİLİSTİN VURGUSU

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Ankara'da Bosna Hersek'teki gelişmeleri ele aldık. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleleri yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'teki toprak bütünlüğünü korumaya inancımız tamdır. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. En başında bu yana savaşın müzakerelerle çözülmesi taraftarı olduk. Geçtiğimiz hafta sonu katıldığım toplantıda Avrupalı müttefiklerimizle bu konuyu paylaştık. Savaşın çözüm süreci sadece Ukrayna ve Rusya arasında sınırlı kalmamalıdır.

Yarın İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü toplantısı için Cidde'ye giderek Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmak istenmesine karşı çıkacağız. Hırvatistan'la aramızdaki ilişkilerin somut adımlarla güçleneceğine inanıyorum.