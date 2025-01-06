Son dakika | Bakan Fidan'dan net mesaj! 'PKK'nin ortadan kalkması an meselesi'

06 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:49

Son dakika haberi: Türkiye ve Ürdün'den üst düzey yetkililer Ankara'da bir araya geldi. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi basın toplantısı düzenledi. Fidan açıklamasında, "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kaldırılması an meselesi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Türkiye​ ve Ürdün​'den üst düzey yetkililer Ankara​'da bir araya geldi. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ ve Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi basın toplantısı düzenledi. Fidan açıklamasında, "Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kaldırılması an meselesi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi ağırladı. Dışişleri Bakanlığı'nda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de katıldı.

GÖRÜŞMELER SONRASI BASIN TOPLANTISI

İkili görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdünlü mevkidaşı bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşmasında, "Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kaldırılması an meselesi." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "(Terör örgütü PKK) Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerinde kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere." diye konuştu.

Bakan Fidan, "(Batılılar) Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE VE SURİYE GÜNDEMİ

Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin, Ürdün'le savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğini ele alırken, iki ülke arasında bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen yakın işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesine yönelik, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için atılabilecek ortak adımlara dair Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaştı. Fidan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılması konusunda Türkiye ve Ürdün arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasına yönelik imkanları ele alındı.

Fidan, Türkiye'nin, Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına tam desteğini teyit etti.

Türkiye ve Ürdün'ün ortak komşusu Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla atılabilecek somut adımları Ürdünlü mevkidaşıyla değerlendirdi. Fidan, Suriye'nin istikrarı ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Fidan, Türkiye'de ve Ürdün'de yaşayan Suriyelilerin ana vatanlarına onurlu ve gönüllü dönüşleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.