Son dakika | Bakan Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:11

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Bakan Göktaş, TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kazaya karıştı. Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. ERYAMAN GİRİŞİNDE KAZA Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. GÖKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi. İlgili Haberler Kahreden anlar! Şehidin cenazesi hastaneden askeri törenle alındı: Ailesi ayakta durmakta zorlandı Son dakika | TUSAŞ saldırısı sonrası Numan Kurtulmuş ve Cevdet Yılmaz'dan net mesaj: "Savunma sanayiimizin güçlenmesinden rahatsızlar"