Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Bakan Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Son dakika | Bakan Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:11
Son dakika | Bakan Özdemir Göktaş&#039;ın bulunduğu araç kaza yaptı

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Bakan Göktaş, TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kazaya karıştı. Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

ERYAMAN GİRİŞİNDE KAZA

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

GÖKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...