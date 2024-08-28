Son dakika | Bakan Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

28 Ağustos 2024 18:06 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 18:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Orta Doğu'daki kriz ele alındı. İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleri görüşüldü.

GAZZE'DEKİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Al Sani'nin telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.