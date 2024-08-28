Son dakika | Bakan Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
28 Ağustos 2024 18:06 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 18:18
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmedeki Hamas ile İsrail arasında geçen ateşkes temasları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Orta Doğu'daki kriz ele alındı. İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleri görüşüldü.
GAZZE'DEKİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Al Sani'nin telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr