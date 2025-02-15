Son dakika | Bakan Kacır'dan TÜSİAD'a sert eleştiri! Ayar verdiği günler geçti

TÜSİAD başkanına neden soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde Dernek Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. NE OLMUŞTU? Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.