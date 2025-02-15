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 | Merve Yaz

Son dakika | Bakan Kacır'dan TÜSİAD'a sert eleştiri! Ayar verdiği günler geçti

Son dakika haberi: TÜSİAD'ın skandal açıklamalarına bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. TÜSİAD'ın açıklamalarının baştan sona kötümser olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "TÜSİAD'ın ayar verdiği günler geçti" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Kacır'dan TÜSİAD'a sert eleştiri! Ayar verdiği günler geçti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 10:42

Son dakika haberine göre TÜSİAD'ın skandal açıklamalarına bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. TÜSİAD'ın açıklamalarının baştan sona kötümser olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "TÜSİAD'ın ayar verdiği günler geçti" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜSİAD başkanına neden soruşturma açıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde Dernek Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. NE OLMUŞTU? Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.
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