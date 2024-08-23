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Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: Yıl sonuna kadar 39 bin konutu teslim edeceğiz

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 12:13 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:21
Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: Yıl sonuna kadar 39 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Kurum yıl sonuna kadar 39 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat  Kurum Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Kurum yıl sonuna kadar 39 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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