Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: Yıl sonuna kadar 39 bin konutu teslim edeceğiz
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 12:13 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:21
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Kurum yıl sonuna kadar 39 bin konutun teslim edileceğini belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Kurum yıl sonuna kadar 39 bin konutun teslim edileceğini belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com