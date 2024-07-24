Son dakika | Bakan Tekin'den 'Fransız okulları' açıklaması! "Yok hükmündedirler"

24 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:52

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Tekin mevzuata uymayan Fransız okulları hakkında konuştu. Yasal mevzuata uymayan okullar hakkında işlem başlatılacağını duyuran Bakan Tekin, "Biz bu okulların hukuki statüye ulaşmasını istiyoruz" dedi.

"DENKLİKLERİ OLMAYACAK"

Tekin yaptığı açıklamada, “Bir yasal mevzuatımız var. Bir de anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız ikili uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine kavuşmasını arzu ediyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Pakistan ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Uluslararası sözleşme yapıldı biz de karşılıklı ülke olarak özellikle Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarını eğitim hakkından kendi kültürlerini ana dillerini öğrenebilecekleri bir zeminde uluslararası sözleşme yapmak için çaba sarf ediyoruz. 1993 yılından itibaren hükümetler sürekli özellikle Fransa’yı uyarmışlar. 1993’ten beri hiçbir adım atılmamış. Bizim yapmak istediğimiz de Fransa’nın da dahil olduğu diğer ülkelerle de karşılıklı uluslararası sözleşmeler yapmak.” ifadelerini kullandı.

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