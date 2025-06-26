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Son dakika | Bakan Tekin’den TGRT Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika | Bakan Tekin’den TGRT Haber’de önemli açıklamalar
KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 11:34

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kaldırıldı? Yeni müfredat tüm sınıflarda ne zaman uygulanacak? 12 yıllık zorunlu eğitimde değişikliğe gidilecek mi? İşte tüm detaylar...

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU


Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başlıkları:

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Bu yılki eğitim öğretim dönemi sorunsuz şekilde tamamlandı. maarif modeli 1 ve 2. sınıflarda da uygulanacak. Bilgi edinme modeli uyguluyoruz. Sürekli güncellenecek modeller. Beceri odaklı, dinamik bir model uyguluyoruz. Programımızın ölçümü için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Müfredat programına itiraz edenler şimdi teşekkür ediyor. Öğretmenler odasında yüzlerce toplantı yaptık.
Kararları eğitimcilerimizle alıyoruz.

Son dakika | Bakan Tekin’den TGRT Haber’de önemli açıklamalar

Biz programlarla ilgili neyden rahatsızdık, neden değiştirdik? 2013 yılında müsteşarlık görevine başlayınca birçok uluslararası toplantıya katıldım. Türkiye eğitim sistemi ile ilgili rahatsızlık, hâlâ çocuklara bilgi edinmeyle ilgili raporlarla uyarılarda bulunuyorlardı.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ'nün kitap bastırdığı yayınevlerinin listesini çıkardık. 38 tane yayınevi çıkardık. Bu 38 yayınevinin Kültür Bakanlığı'ndan bandrollerin sayısını da aldık. Bu sektörde bandrolle satılan kitaplar var bir de yaprak test denilen kitaplar var. Pastanın asıl büyük kısmı bu bandrolsüz olanlar. Kültür Bakanlığı'ndan aldığımız tahmini maliyetlerle bir hesap yaptığımızda, bizim 16 milyon öğrenciye bedava dağıttığımız ders kitabı maliyetinin yaklaşık 2,5 katı bir pasta var orada. Bu 38 yayınevinin bandrollü ürünleri. Bandrolsüzleri de hesap ettiğinizde 5 katı bir rakam ortaya çıkacak muhtemelen. Sadece yardımcı kaynakların olduğu, bu pastadan çıkar elde edenlerin MEB politikaları üzerindeki vesayeti düşünün siz.

LGS ZOR MUYDU, KOLAY MI?

Bir kere burada gerçek olanla hayali olan konular birbirine karıştırılıyor. 2013 yılında TEOG kapsamında biz ekim ayı sonunda bir deneme sınavı yaptık. Pilot iller seçtik. Birisi bizim deneme maksatlı kitapçığı almış, biz normal sınavı yaptığımızda sınav sabahı, "Soru kitapçığını aldım" diye bastı. Bunu açıklayıncaya kadar ortalık birbirine giriyor.

Çok üzgünüm ama burada velilerin, öğrencilerin duygularını istismar eden, gasp edici insanlar var. Öğretmen arkadaşlarımızın ve okullardaki idarecilerin emeklerini gasp eden, yalan bilgiler yayanlar var.

Bahsettiğiniz konu doğdurur. LGS sınavında soru kitapçığımız, bizim arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp, sınav tamamlandıktan 1 saat sonra, 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bu bizim istediğimiz saatten daha doğru saatte yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sınavın sözel kısmı tamamlandıktan, kitapçıklar tamamlandıktan sonra... Teftiş kurulundaki arkadaşlarımız araştırıyorlar:

SERBEST KIYAFET NEDEN KALDIRILDI?

Bunu yaparken herhangi bir marka ve mağazaya yönlendirmek söz konusu değil. yönetimlerden istediğimiz sadece formayı tanımlamalı. Çocuklarımızın kıyafeti net olarak tanımlanacak. Okul idaresinden 4 yıl boyunca değişmesini istemiyorum. Bu şekilde mağazalara yönlendirmesini de engellemiş oluyoruz. Öğrenciler her kademede aynı kıyafeti giyecek. Herhangi bir arma ya da ekonomik bir çıkar elde etmeyi ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerimizi aldık.

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