Son dakika | Bakan Tunç açıkladı! Sosyal medyada suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı

08 Ekim 2024 23:40 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 23:58

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya mecraları ve internet platformlarında suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturma başartıldığını duyurdu.

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​ sosyal medya​ hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarındaki suç teşkil eden içeriklere karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, bu içeriklerin çıkarılmaması ve yargı kararlarına uyulmaması durumunda, ilgili platformlar hakkında ciddi yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Açıklamasında, 5651 Sayılı Kanun çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına yönelik para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişim engeli gibi cezai yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye'de faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarının da diğer tüm kuruluşlar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına uymak zorunda olduğunu ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.

"SAĞLAYICILAR KURALLARA UYMALIDIR"

Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.