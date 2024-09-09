Son dakika | Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: En ağır cezayı alacaklar

09 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:49

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sorumluların en ağır cezayı alacağını vurguladı. Ayrıca Bakan Tunç, ifade işlemleri ve çapraz sorguların devam ettiğini belirtti.

Ünlü fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! 'Prim için bunu kullanmazsınız'

Ünlü fenomen Özlem Öz'den tepki çeken Narin paylaşımı! 'Prim için bunu kullanmazsınız'

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, ''Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak'' dedi.

Adalet Bakanı Tunç, ''Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha göz altına alındı. Diyarbakır’da köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı'' ifadelerini kullandı.

ÇAPRAZ SORGU SÜRÜYOR

Ayrıca Bakan Tunç olaya ilişkin çapraz sorguların ve ifade işlemlerinin devam ettiğini, gece saatlerinde bir kişinin daha ifadesinin alındığını ekledi.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Yüzlerce insan Narin'i günlerce aradı. Bu süre içinde devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmaları sürerken, adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alındı, yol kontrolleri, kameralar tespit edilerek 276 kişinin ifadesine başvuruldu. Adli Tıp Kurumumuzun çalışmaları oldu. Narin'le uyumlu olmadığı görüldü. Amcasının aracında Narin'in DNA'sı ile şoför koltuğundaki DNA uyumlu olduğu tespit edildi. Bu nedenle amcası tutuklandı.''

SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı titizlikle yürttüğünü ifade eden Bakan Tunç, ''Çocuk istismarının, cinsel istismarın önlemesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Soruşturma gizli sürüyor. Tüm deliller ortaya çıktığında ve suçlular tespit edildiğinde dava açılacak ve en ağır ceza ile gerekli cezaya çarptırılacak. Kamuoyunun ferahlatılması gerekiyor'' dedi.