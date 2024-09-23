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Son dakika | Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Kamera görüntüleri tespit edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:52

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 aşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"268 kişinin ifadesi alındı ve DNA tespitleri var. Birtakım kamera görüntüleri tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK​'a gönderildi. İnceleme yapılıyor. Soruşturma gizli. Teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. İfadelerden yola çıkarak yorumlar yapılabiliyor.

Narin kızımızın katilleri mutlaka tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Açılacak bir dava yargılama neticesinde katil ya da katilleri yargı önünde hesap verecek. Biz bunun takipçisi olacağımızı söyledik."

Detaylar geliyor...

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Kaynak: Tgrthaber.com
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