Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yenidoğan çetesi' talimatı! Bakan Tunç canlı yayında açıkladı

20 Ekim 2024 13:54 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:56

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi ile ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini açıkladı. Devletin bebeklerin ölümüne müsaade etmeyeceğini söyleyen Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili verdiği talimatı açıkladı. Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturmayla ilgili yeni gelişmeyi de duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul​'da 12 bebeğin ölümüne yol açan ve haksız kazanç elde eden 'Yenidoğan çetesi'ne yönelik soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri aktaran Bakan Tunç, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmaya ilişkin verdiği talimatı açıkladı. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeyi duyurdu. İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları...

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ"

"27 Mart 2023 tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma​ başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç​ duyurusunda bulunuldu. Bir takım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi.

"DEVLET BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE MÜSAADE ETMEZ"

Bu süreç içerisinde teknik takipler, dinleme, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları ve suçlular bakımından yaklaşık bir yıllık araştırmanın neticesinde 47 kişi gözaltında. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri ve hastane görevlileri de var içinde. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame hazırlandıktan sonra Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Delillerin neler olduğunu mahkeme iddianameyi kabul ettiğinde göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne özel hastanelerde ne de kamu hastanelerinde bebeklerin ölümüne müsaade etmez.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATINI AÇIKLADI

Maddi menfaat uğruna ünvanları ne olursa olsun, çıkar sağlamaya yönelik bir durum varsa gereken yapılır. Dün de sayın Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti. Orada da soruşturmanın titizlikle devam etmesini, bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari gerek idari ne yapılması gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını da ifade etti. Bu kişilerin yargı önünde hesap vermelerini istedi. Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi değerlendirme hususunu takip edeceğiz. İddianame kabul edildikten sonra gizlilik ortadan kalkacak ve kamuoyu suçlar ve suçluları görecek. Bu konudaki kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz.

SAVCININ TEHDİT EDİLMESİ

Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan tehdit oldu. Onunla ilgili de ayrıca bir soruşturma açıldı. Hiç kimse yargı mensuplarını böyle tehdit edemez ve korkutamaz. Görevlerini yaparken kimseden çekinmezler. Yargı görevini etkilemeye yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. O soruşturma da devam ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ERDOĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler kabul edilemez. Çok çirkin, hakaret, terbiye dışı ifadeler. TCK'ya göre bu suçtur. Suç duyurusu neticesinde soruşturma izni konusu bakanlığımıza gelecek, bunu değerlendireceğiz. Çirkin bir dille siyaset yapanların o kişilere de bir faydası yok. Kendini gündemde tutmak için yapıyor ama bu suçtur. Kimsenin kanunlar önünde ayrıcalığı yok. Önceki dosyalar da var. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hakaretleri kabul etmek mümkün değil. Ona hakareti hukuk da kabul etmez millet de.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Araştırmalar, çalışmalar son aşamaya geldi. İddianame yazım sürecinde. Bu hafta içinde iddianame mahkemeye sunulur. Çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtları, daraltılmış baz çakışmaları, adli tıp raporları, alınan ifadeler, kamera kayıtlarına kadar kapsamlı bir delil toplama çalışması yapıldı. Temennimiz bir daha bu tür acı olaylarla karşılaşmayalım. Narin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra soruşturma adli soruşturma titiz bir şekilde yürütüldü. İddianame tahminimce bu hafta içerisinde ağır ceza mahkemesine sunulacaktır. Narin'i katleden, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap verecekler."