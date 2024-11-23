Son dakika | Ulaşıma kar engeli! Bakan Uraloğlu duyurdu: Bolu Ankara yolunda ekipler teyakkuz halinde!

23 Kasım 2024 22:44 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 00:36

Son dakika haberi: Türkiye beyaza büründü. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Ankara istikametindeki yoğunluğa müdahale edildiğini bildirdi. Karabük-Ankara karayolu da kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, Birçok karayolunda aksamalar oluyor. TEM Otoyolu​'nun Bolu​ mevkiinde Gerede​ ilçesi Cankurtaran​ geçişinde kar yağışı​ sebebiyle aksayan trafik, yolda kalan tırların yol kenarına alınmasıyla yol trafiğe açıldı. Trafiğin ilerlemediği anlarda ise vatandaşların otoyolun ortasına ateş yaktığı görüldü.

Bolu'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makaslayan tırların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu erimeye başladı. Öte yandan trafiğin aksadığı saatlerde ise bazı vatandaşlar yolun ortasına ateş yaktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yurdu etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve kar yağışıyla ilgili açıklama yaparak ekiplerin gereken tedbirleri aldığını vurguladı. Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek Karayollarının internet sitesinden, gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."

KARABÜK-ANKARA KARAYOLU KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Karabük merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırırken, Karabük-Ankara karayolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı. Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında akşam üzeri kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırırken, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma tuzlama çalışması başlattı.

Ovacık ilçesi karayolunda da kar yağışı etkili olurken, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler yolda kar küreme ve temizleme çalışması başlatırken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Eflani ilçesinde de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Karabük'ün 2000 rakımıyla en yüksek tepesi olan Keltepe'de de kar yağışı etkisini artırdı. Keltepe Kayak Merkezi'nin de bulunduğu bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karabük-Gerede kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücüler, gişelerden sonra kar yağışı nedeniyle yolun kapandığını, 1,5 saattir yolda mahsur kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar, Karabük-Ankara kara yolunun tamamen ulaşıma kapandığını belirtti.

ANKARA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde bulunan İncek, Dikmen gibi semtlerde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gece boyunca zaman zaman etkili olması bekleniyor.