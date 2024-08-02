Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis şehit oldu 

02 Ağustos 2024 19:43 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı son paylaşımda Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Halil İbrahim Kuzgun'un şehit olduğunu duyurdu.

EĞİTİM ESNASINA YARALANMIŞTI!

Kuzgun, 10 Temmuz tarihinde POMEM eğitimi verdiği esnada gaz tüfeğinden çıkan kapsülün yüzüne çarpması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, Halil İbrahim Kuzgun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.