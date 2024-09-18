Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:45
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından acı haber paylaştı. Ordu'da J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih Çangır, kontrol noktasında motosiklet çarpması sonucu şehit oldu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun! Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih ÇANGIR yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"
Kaynak: tgrthaber.com
Allah rahmet eylesin, başsağlığı ailesine ve sevdiklerine diliyorum