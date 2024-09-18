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Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:45
Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından acı haber paylaştı. Ordu'da J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih Çangır, kontrol noktasında motosiklet çarpması sonucu şehit oldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun! Ordu​ İl Jandarma​ Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih ÇANGIR yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit​ olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"

Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe18 Eylül 2024 13:23

Allah rahmet eylesin, başsağlığı ailesine ve sevdiklerine diliyorum

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