Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

18 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:45

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından acı haber paylaştı. Ordu'da J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih Çangır, kontrol noktasında motosiklet çarpması sonucu şehit oldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun! Ordu​ İl Jandarma​ Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih ÇANGIR yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit​ olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"