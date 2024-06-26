Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: 275 kişi kıskıvrak yakalandı! Hesaplarından 7 milyar TL çıktı

26 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Edirne merkezli 31 ilde 'Sibergöz-46' operasyonunun gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonlarda 275 kişinin yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon TL işlem hacmi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adana ve Edirne merkezli 31 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-46' operasyonlarında, hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon lira işlem hacmi bulunan 275 şüpheli yakalandı"

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;