Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember-24 operasyonu: 4 bin 244 kişi yakalandı

06 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:13

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftada düzenlenen 'Çember-24' operasyonlarında 4 bin 244 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde Çember-24 operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 1 haftada 4 bin 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"81 ilde son 1 haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama​ Kararı Verilen Şahıslara” yönelik düzenlenen “ÇEMBER-24” operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı.

Emniyetimizde, Jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları yakalamalara yönelik özel ekipler kurduk. Arananları yakaladıkça görüyoruz ki, ilçe ilçe, şehir şehir suç oranlarımız düşüyor.

"SOKAKLARIMIZI TEDİRGİN ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Hapis Cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz"