Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Barış Boyun suç örgütüne operasyon: Interpol'ün aradığı isimler kıskıvrak yakalandı

14 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:55

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun'un yürüttüğü suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonunda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun​'un yürüttüğü suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonunda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada; vatandaşların huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceklerini, organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin azim ve kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

157 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

100 FARKLI EYLEME KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek. İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Kasten Öldürme,

Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Kasten Yaralama,

Yağma,

Yağma amaçlı tehdit,

Silah Ticareti,

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu:

40 adet ruhsatsız tabanca,

10 adet otomatik tabanca,

5 adet pompalı tüfek,

3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek,

2 adet el bombası,

9 adet çelik yelek,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"