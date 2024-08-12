Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri ve turuncu kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi

12 Ağustos 2024 18:34 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 18:49

Güvenlik güçleri terör örgütlerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce’nin teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi. Sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi’nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

“HAK ETTİĞİ SONU BULDU”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte “GÜRZ-6” operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik. Operasyon sonucunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.” dedi.

Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.