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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu!

Son dakika haberi: FETÖ’ye yönelik Antalya merkezli 31 şehirde operasyon düzenlendi. “KISKAÇ-40” adı verilen operasyonda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerin, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne finansman sağladığının tespit edildiğini paylaştı.

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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:03

Son dakika haberine göre FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor. Antalya merkezli 31 şehirde yapılan son operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi.

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, “Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi.” dedi.

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, “Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.” bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı şunları aktardı:

“Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, Bu paraların ‘ürün satın alımı’ olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatı verildiği, Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise ‘işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu’ şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.”

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Sıkça Sorulan Sorular

FETÖ nedir?
FETÖ, organize suç, terör ve casusluk şebekesine dönüşmüş bir kült yapılanmasıdır. FETÖ'nün yoğun mevcudiyet gösterdiği bölgeler; Kuzey Amerika, Balkanlar, Avrupa, Orta Asya ve Afrika olarak sayılabilir. Örgüt faaliyet gösterdiği ülkelerde siyasi ve ekonomik nüfuz elde etmeyi hedeflemektedir.
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