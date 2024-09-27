Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Yasa dışı bahis çetelerine rekor ceza

27 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:43

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bilişim suçlarına yönelik toplamda 2 bin 880 operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "5 milyar 49 milyon 483 bin TL para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi. Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı​, yasa dışı bahis​ çetelerine yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya​ tüm verileri tek tek paylaştı:

"Çevrimiçi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik toplam 2 bib 880 operasyon yapıldı.

Toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lira para ve mal varlığına el konuldu. Toplam 67 bin 493 siteye erişim engellendi.Siber Vatan’da yasa dışı bahis ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.4 Haziran 2023- 25 Eylül 2024 tarihleri arasında, Bu Kabine dönemimizde “Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis Suçlarına Yönelik”: 433 operasyon düzenlendi. Bu operasyonların 81’i planlı/projeli operasyonlardı.

Bu operasyonlar sonucu 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı.1070’i tutuklandı,819’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

5 milyar 49 milyon 483 bin TL para ve malvarlığına el konuldu.

27 bin 771 site erişime engellendi.

Aynı dönemde Çevrimiçi Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdik. Bunların 363’ü planlı/projeli operasyonlardı.

Bu operasyonlar sonucu: 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı. 3 bin 311’i tutuklandı, 1206‘sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin TL para ve malvarlığına el konuldu.

39 bin 722 site erişime engellendi.

Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim."