Son dakika! Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması... Polislere seslendi

01 May 2024 15:04 - Güncelleme : 01 May 2024 15:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gergin geçen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" gösterilerinde mesai yapan polisler için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

42 BİNİ AŞKIN POLİS GÖREV ALDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemlerini arttıran herhangi bir olayın yaşanmaması için İstanbul’da 42 Bin 434 polis görev yaptı. Olası bir olaya karşı yoğun güvenlik önlemleri alan polis Taksim’e giden yolları kapatarak çember oluşturdu.

Saraçhane ve Şişhane’de büyük güvenlik önlemleri alınırken, polis Taksim’e çıkan tüm yolları kapattı. Buna karşın Saraçhane'nin yanı sıra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde olaylar yaşanırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Olaylarda görevli polislerden de yaralananlar oldu.