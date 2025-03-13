Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! 'Kusurlu olana soruşturma açılacak'

Son dakika haberine göre Türkiye'de kronik hala gelen başıboş sokak bu sorunun çözülmesi için Meclis'ten yasa geçti ancak bazı belediyeler bu yasayı uygulamama noktasında ısrar ediyor. Belediyelerin başıboş sokak köpeklerini toplamaması nedeniyle birçok vatandaşımız yaralandı ve hayatını kaybedenler de oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin farklı illerinde çocukların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına yönelik haberlerin gelmesiyle, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin 2 ayda bir denetleneceğini vurgulayan Yerlikaya "Kusurlu olana soruşturma açılacak. Mevzuata uymayana gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

39 mülkiye baş müfettişini 81 ile gönderdiklerini belirten Yerlikaya şunları söyledi: " 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip, detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir, durum tespiti yapılmasıdır.

2 AYDA BİR DENETİM YAPILACAK

Kurum ve kuruluşlar bu zamana kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler. Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. 2 ayda 1, 81 vilayetimize müfettişlerimizi göndereceğiz.

Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. İncelemeyi tamamladılar. Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILACAK'

Bazı belediyeler sokak hayvanlarını toplayıp başka belediyelerin sınırlarına bırakıyor diye çok şikayet aldık. Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız. Yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulmalıyız. Bütün gayretimiz, yeni Rana'lar, Eslem'ler olmaması için."