Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili yeni açıklama: 474 kişi gözaltına alındı

02 Temmuz 2024 13:32 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:54

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunmasının ardından ortalık karışmıştı. Sokağa çıkan binlerce kişi yaşanan olaya tepki göstermişti. Bu olaylar yaşandığı sırada devreye giren provokatörler, kent merkezini adeta savaş alanına çevirmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaşanan olaylarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kayseri'deki provokatif eylemler sonrası 474 kişinin gözaltına alındığı duyuran Bakan Yerlikaya, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

474 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.

285 KİŞİNİN SABIKASI KABARIK

Gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

"İNSANLARA, ÇEVREYE VE MALLARA ZARAR VEREREK SUÇ İŞLEMEYELİM"

Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir"