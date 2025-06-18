Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan Marmaris'teki tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama!

Son dakika haberi: Son haftalarda Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden olan Marmaris’ten gelen çirkin görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Turizm sektörünün itibarını zedeleyen görüntülerle ilgili harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler asla kabul edilemez" diyerek, 3 kritik ismin görevlendirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre, Türkiye, son günlerde en turistik beldelerimizin başında gelen Marmaris'ten gelen görüntüleri konuşuyor. Eğlence mekanlarından gelen müstehcen görüntüler sosyal medyadan infiale neden oldu. Çok sayıda şikayet yağarken, bazı işletmelerin kapısına kilit vuruldu.

Gündem olan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakan Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yaşananların kabul edilemeyeceğini belirtti.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

3 İSİM GÖREVLENDİRDİ

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir.

Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1935335157088632933