Son dakika | Bakanlıktan Vaniköy'deki kaçak inşaata 2 ayrı suç duyurusu!

23 Ağustos 2024 18:12 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 18:28

Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'ndeki kaçak yapıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu paylaştı. Bakanlık sürecin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

BAKANLIK DURDURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

2 AYRI SUÇLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu.

Söz konusu yapının;

-İmar kirliliğine neden olduğu

- 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından

Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

TÜRKMEN'DEN TEPKİ

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de görev yaptığı süre içinde bakanın eşinin tadilat yaptırırken kat atıldığını fark ederek yapıyı yıktıklarını, İBB'nin tam tersini yaptığını söyledi.

Sosyal medyadan tepki gösteren Türkmen, "Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı. Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün.

Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul’da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy’de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin." dedi.