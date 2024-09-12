Son dakika | Balıkesir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 07:35 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:47
Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Balıkesir'de saat 07.19'da bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.4 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com