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Son dakika | Balıkesir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 07:35 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:47
Son dakika | Balıkesir&#039;de deprem! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Balıkesir'de saat 07.19'da bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Balıkesir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi - 1. Resim

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.4 km olarak ölçüldü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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