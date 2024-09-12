Son dakika | Balıkesir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

12 Eylül 2024 07:35 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:47

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da camide yangın! Bir anda alev aldı, hasara neden oldu

Antalya'da camide yangın! Bir anda alev aldı, hasara neden oldu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Balıkesir'de saat 07.19'da bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.4 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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