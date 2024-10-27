Son dakika | Balıkesir'de deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı

27 Ekim 2024 05:17 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 05:19

Son dakika haberine göre, Balıkesir'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Malatya’da deprem bekleniyor mu? 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası yeniden akıllara geldi

Malatya’da deprem bekleniyor mu? 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası yeniden akıllara geldi

Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika | Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 05.08 saatlerinde Balıkesir​'in Bigadiç ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre depremin derinliği 11.7 kilometre olarak kaydedildi.

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