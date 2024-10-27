Son dakika | Balıkesir'de deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 Ekim 2024 05:17 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 05:19
Son dakika haberine göre, Balıkesir'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 05.08 saatlerinde Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre depremin derinliği 11.7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr