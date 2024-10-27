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Son dakika | Balıkesir'de deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 Ekim 2024 05:17 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 05:19
Son dakika | Balıkesir&#039;de deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Balıkesir'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 05.08 saatlerinde Balıkesir​'in Bigadiç ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre depremin derinliği 11.7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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